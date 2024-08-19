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Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выйдет в кинотеатрах России 24 августа

Фильм ужасов «Чужой: Ромул» выйдет в кинотеатрах России 24 августа
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16 августа состоялась мировая премьера фильма «Чужой: Ромул» — новой части знаменитой серии ужасов про опасных инопланетян. К сожалению, лента так и не добралась до России из-за ухода компании 20th Century Studios из страны.

Тем временем российские кинотеатры уже готовятся к неофициальной премьере хоррора. Лента доберётся до России уже 24 августа — в этот день фильм можно будет посмотреть в некоторых крупных киносетях. Выход в остальных кинотеатрах РФ ожидается до конца последнего месяца лета.

«Чужой: Ромул» рассказывает историю исследовательской станции «Ромул» корпорации «Вейланд-Ютани», заброшенной сотни лет назад. Группа из шести человек во главе с девушкой Рейн и её братом-андроидом Энди отправляется в путешествие с целью добыть давно потерянное оборудование и нажиться на нём. К своему несчастью, им предстоит встретиться и сразиться с инопланетными созданиями — Чужими.

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