«Нави не нужен Симпл, Саше нужны Нави»: s1mple — о своём будущем в Counter-Stirke 2

Украинский киберспортсмен Александр s1mple Костылев опубликовал пост, посвящённый размышлениям о своём будущем на профессиональной сцене Counter-Strike 2.

Симпл порассуждал на тему своих перспектив в CS2 после того, как Natus Vincere уступила Team Vitality со счётом 1:3 в гранд-финале топ-турнира IEM Cologne 2024:

Нави не нужен Симпл, Саше нужны Нави.

Есть те вещи, о которых сложно говорить. Но мотивация никогда не пропадала. Искренне очень рад, как играют ребята, но им иногда не хватает профессионального эгоизма. И это меня злит. Этого недостаточно для «Эры». Нужно больше времени, и оно у них есть. Жаль осознавать, что я не часть команды, родной команды, ведь с ними я с 2016 года.

При этом Костылев не утрачивает веру в свои силы, о чём он сообщил в обращении к фанатам:

Всех обнял. Надеюсь, когда-то вернусь. Надоело ничего не делать. А вернусь я точно сильнее, дело во времени.