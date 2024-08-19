Американская Atlanta FaZe — победитель Кубка мира по Call of Duty: Modern Warfare 3

Подошёл к концу международный чемпионат Esports World Cup 2024 по шутеру Call of Duty: Modern Warfare 3 с призовым фондом $ 1,8 млн, проходивший в рамках одноимённого киберспортивного фестиваля в Саудовской Аравии.

В гранд-финале топ-турнира столкнулись две американские команды — Atlanta FaZe и 100 Thieves. Несмотря на то что поначалу «Воры» вели со счётом 2:1, в итоге «Фейзам» удалось вернуться в серию и завершить матч со счётом 4:2 в свою пользу.

Итоги EWC 2024 по MW3:

Первое место: Atlanta FaZe (США) — $ 600 тыс.;

Второе место: 100 Thieves (США) — $ 320 тыс.;

3-4-е место: OpTic Gaming (США), Vancouver Surge (США) — $ 160 тыс.;

5-8-е место: Cloud9 (США), Boston Breach (США), Toronto Ultra (США), Carolina Royal Ravens (США) — $ 80 тыс.;

9-12-е место: Las Vegas Legion (США), Gentle Mates (Европа), Stallions (США), Lore Gaming (США) — $ 40 тыс.;

13-16-е место: OMiT Brooklyn (США), G2 Esports (США), Team Heretics (Испания), Team Falcons (Саудовская Аравия) — $ 20 тыс.

Чемпионат EWC 2024 по COD: MW3 прошёл в LAN-формате с 15 по 18 августа в Эр-Рияде, Саудовская Аравия. В рамках соревнования 16 коллективов разыграли призовой фонд в размере $ 1,8 млн.