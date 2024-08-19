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В России появился новый способ быстро пополнить кошелёк Стим — как это сделать через VK Play

В России появился новый способ быстро пополнить кошелёк Steam
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Игровая платформа VK Play сообщила о запуске сервиса для быстрого пополнения кошелька Steam. Для перевода денег, как сообщают представители площадки, хватит нескольких кликов.

Для этого потребуется только логин и почта для отправки чека — оплатить можно банковской картой или через систему быстрых платежей. Услуга доступна по ссылке или по кнопке на верхней панели VK Play.

Фото: Чемпионат

Комиссия составляет до 12%, а сервис доступен не только в России, но и в других странах СНГ (Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан).

Сейчас кошелёк Steam нельзя напрямую пополнить с российских банковских карт — купить игры можно только через сторонние сервисы от банков и других компаний.

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