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Второй сезон комедии «Просто Михалыч» стартует 2 сентября

Второй сезон комедии «Просто Михалыч» стартует 2 сентября
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», второй сезон сериала «Просто Михалыч» выйдет 2 сентября в 20:00 мск. Премьера состоится на телеканале ТНТ.

В центре сюжета по-прежнему оказывается семья Беляковых, где царило полное взаимонепонимание до тех пор, пока к ним не нагрянул родственник из Сибири по имени Михалыч. После событий первого сезона они пытаются жить как прежде, но это им плохо удаётся. Михалыч же неожиданно для всех выходит из тюрьмы и становится другим человеком: теперь он хочет стать более ответственным и завести семью.

Фото: ТНТ

В актёрском составе шоу задействованы Владимир Епифанцев, Павел Ворожцов, Ольга Медынич, Антон Рогачёв, Гоша Куценко, Екатерина Климова, Светлана Камынина и другие.

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