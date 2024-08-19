Apple планирует представить две новых версии AirPods 4 уже в сентябре — инсайдер

Авторитетный инсайдер и техноблогер Марк Гурман сообщил, что Apple готовит к анонсу новые AirPods — первые за три года.

В сентябре компания может представить сразу два варианта беспроводных наушников AirPods 4. Базовая версия будет современной альтернативой гарнитуры 2019 года, а улучшенная заменит AirPods 3, вышедшие в 2021 году.

Вероятно, обе версии получат разъём USB-S. Более дорогой вариант новых AirPods также будет оснащён системой активного шумоподавления и беспроводной зарядкой.

Ранее инсайдеры сообщили, что Apple работает над уникальным устройством, которое сочетает в себе дисплей, подобный iPad, и роботизированную конечность. Его можно будет использовать как командный центр для умного дома.