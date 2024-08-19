В Амстердаме чиновникам запретили пользоваться «Телеграмом»

Власти Амстердама запретили государственным служащим использовать мессенджер «Телеграм» — об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на члена городского совета Александра Шольтеса.

Нидерландский чиновник рассказал, что от «Телеграма» было решено отказаться из-за «преступной деятельности в приложении и риска шпионажа».

«Телеграм» — это убежище для хакеров, киберпреступников и наркоторговцев.

Шольтес заявил, что запрет действует ещё с апреля, но до сегодняшнего дня о нём не объявляли публично. Он также отметил, что ограничения касаются только чиновников в столице Нидерландов.

В конце июля создатель «Телеграма» Павел Дуров сообщил, что количество активных пользователей приложения вплотную приблизилось к отметке в 1 млрд человек.