Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит впервые снимется в российском фильме

Популярный турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Россию для съёмок в фильме — об этом сообщает Mash. На имя актёра уже снят номер в одном из отелей Казани.

Источники отмечают, что Озчивит будет играть в ленте с Рузилем Минекаевым, звездой сериала «Слово пацана: Кровь на асфальте». Других подробностей о фильме, который будут снимать в Татарстане, пока нет.

Гонорар актёра также держится в секрете, но обычно, как утверждают инсайдеры, съёмочный день Бурака стоит от 1,5 до 3 млн рублей.

Бурак Озчивит остаётся один из самых известных турецких актёров благодаря съёмкам в популярных сериалах. В России его знают благодаря ролям в «Великолепном веке» и «Чёрной любви». Сейчас он исполняет роль Османа I в проекте «Основание: Осман».