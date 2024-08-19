Депутат Горелкин назвал ещё один плюс от замедления YouTube в России

Зампред комитета Госдумы РФ по информполитике Антон Горелкин обратил внимание на то, что бесплатные VPN-сервисы стали испытывать проблемы на фоне замедления YouTube в России.

Депутат отметил, что владельцы подобных сервисов вынуждены отключать бесплатные функции или вовсе прекращают работу в РФ. Горелкин считает это хорошим знаком.

Как по мне, это ещё один позитивный эффект для Рунета и его пользователей: ведь чем меньше «бесплатных» VPN-сервисов, тем меньше риск утечки персональных данных и прочей чувствительной информации.

Ранее Антон Горелкин призывал шире смотреть на результаты российской игры «Смута» — к примеру, депутат обращал внимание, что у нашей исторической RPG бюджет вдвое меньше, чем у первого «Ведьмака» 2007 года выпуска.