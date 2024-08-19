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В России начались съёмки комедии «Царевна-лягушка» с Кологривым и Логвиновым

В России начались съёмки комедии «Царевна-лягушка» с Кологривым и Логвиновым
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В Москве стартовал съёмочный процесс комедийного фильма «Царевна-лягушка» по мотивам одноимённой народной сказки. Лента выйдет в кино в марте 2025 года.

Сюжет расскажет о лягушке в городском парке, которая приняла сказку за реальность и отправляется на поиски стрелы, чтобы превратиться в принцессу. Однако вместо стрелы героиня находит мяч для гольфа, а победить современного Кощея оказывается ещё сложнее — теперь он влиятельный бизнесмен.

Главные роли в ленте исполнили Валентина Ляпина («Мир! Дружба! Жвачка!», «Бременские музыканты») и Александр Метёлкин («Летучий корабль», «Сёстры»). Также в съёмках принимают участие звезда «Слова пацана» Никита Кологривый, Виктор Логинов (Гена из «Букиных») и Светлана Пермякова («Солдаты», «Дылды»).

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