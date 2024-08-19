Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Москве пройдут женские турниры по CS 2 и MLBB с призовым фондом 1 млн рублей

В Москве пройдут женские турниры по CS 2 и MLBB с призовым фондом 1 млн рублей
Комментарии

Федерация компьютерного спорта России впервые проведёт крупный LAN-турнир среди женских команд. Девушки сразятся в двух дисциплинах — Counter-Strike 2 и Mobile Legends: Bang Bang, а призовой фонд составит 1 млн рублей.

Отборочный этап пройдёт в онлайн-формате с 1 по 22 сентября, участие в них примут по 16 приглашённых команд. В финальную часть по CS 2 и MLBB пройдут по четыре лучших коллектива, а решающие матчи турнира пройдут 5–6 октября в комплексе VK Play Arena в Москве.

Ранее в рамках чемпионата России по компьютерному спорту впервые прошли турниры по двум мобильным играм — PUBG Mobile и Mobile Legends: Bang Bang. Соревнования проходили уже после основной программы первенства с во Владивостоке.

Материалы по теме
В рамках чемпионата России по киберспорту впервые пройдут турниры по PUBG Mobile и MLBB
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android