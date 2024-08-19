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76-летняя пенсионерка вызвала скорую из-за того, что YouTube не загружает видео

76-летняя пенсионерка вызвала скорую из-за того, что YouTube не загружает видео
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Пожилая женщина из Москвы вызвала скорую помощь из-за проблем в работе YouTube. О случае с участием 76-летней пенсионерки рассказал канал «Лента дня».

Поводом для вызова было указано «нарушение сознания», но когда врачи приехали на место, женщина встретила их сама. Пенсионерка пожаловалась, что не может загрузить аудиокниги, которые слушала на YouTube — и из-за этого не может нормально спать.

В результате один из медиков установил ей VPN, женщина поблагодарила его, и инцидент завершился.

Итого: врач и два фельдшера с высшими категориями и огромным опытом, машина, которая стоит пять миллионов, и оборудование в ней ещё миллионов на 10 приехали в час ночи, чтобы помочь бабушке включить YouTube.

Ранее представитель Госдумы по инфополитике рассказал, чем россиянам помогает замедление YouTube.

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