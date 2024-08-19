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Final Fantasy 16 выйдет на ПК 17 сентября — демо уже доступно в Steam

Final Fantasy 16 выйдет на ПК 17 сентября — демо уже доступно в Steam
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Разработчики Final Fantasy 16 объявили детали релиза бывшего эксклюзива PlayStation 5 на ПК. Игра появится в магазинах Steam и Epic Games Store во вторник, 17 сентября.

А уже сейчас геймеры могут оценить состояние ПК-версии Final Fantasy 16 в трейлере и демоверсии — отрывок игры со стартовой главой уже есть на площадках. После выхода полной версии прогресс можно будет перенести в основную игру.

Видео доступно на YouTube-канале Square Enix. Права на видео принадлежат Square Enix.

Final Fantasy 16 вышла эксклюзивно на консоли PlayStation 5 чуть более года назад, в июле 2023-го. Игра получила награду The Game Awards 2023 за лучший саундтрек, а также номинации как лучшая RPG и за повествование и актёрскую игру.

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