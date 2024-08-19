Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сериал по «Полтергейсту» будут делать сценаристы «Звёздного пути» и «Сверхъестественного»

Сериал по «Полтергейсту» будут делать сценаристы «Звёздного пути» и «Сверхъестественного»
Аудио-версия:
Комментарии

Amazon определилась с шоураннерами предстоящего сериала «Полтергейст» по одноимённому фильму ужасов. На это указывает Variety, ссылаясь на собственные источники.

Работать над проектом в роли сценаристов и исполнительных продюсеров будут Калинда Васкес и Робби Томпсон. Они широко известны как авторы комиксов Marvel — например, Робби работал над выпусками про Доктора Стрэнджа и Человека-Паука.

В киноиндустрии у дуэта тоже обширный опыт. Васкес известна благодаря таким шоу, как «Звёздный путь: Дискавери» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а Томпсон трудился над несколькими сезонами и приквелом «Сверхъестественного».

«Полтергейст» — культовый хоррор 1982 года, получивший три номинации на «Оскар». Современным зрителям же лучше знаком ремейк 2015 года с аналогичным названием.

Материалы по теме
Видео
Боди-хоррор «Субстанция» с Деми Мур выйдет 20 сентября — трейлер
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android