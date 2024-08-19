Сериал по «Полтергейсту» будут делать сценаристы «Звёздного пути» и «Сверхъестественного»

Amazon определилась с шоураннерами предстоящего сериала «Полтергейст» по одноимённому фильму ужасов. На это указывает Variety, ссылаясь на собственные источники.

Работать над проектом в роли сценаристов и исполнительных продюсеров будут Калинда Васкес и Робби Томпсон. Они широко известны как авторы комиксов Marvel — например, Робби работал над выпусками про Доктора Стрэнджа и Человека-Паука.

В киноиндустрии у дуэта тоже обширный опыт. Васкес известна благодаря таким шоу, как «Звёздный путь: Дискавери» и «Бойтесь ходячих мертвецов», а Томпсон трудился над несколькими сезонами и приквелом «Сверхъестественного».

«Полтергейст» — культовый хоррор 1982 года, получивший три номинации на «Оскар». Современным зрителям же лучше знаком ремейк 2015 года с аналогичным названием.