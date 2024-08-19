Сериал по фильму «Пятница, 13-е» снимет Брэд Кейн, режиссёр «Чёрных парусов»

Новым шоураннером предстоящего сериала «Хрустальное озеро» станет Брэд Кейн — именно ему предстоит раскрывать приквел культовой хоррор-франшизы «Пятница, 13-е».

Ранее Кейн работал над такими сериалами, как «Чёрные паруса», «Полиция Токио» и «Ложа 49». В проекте от A24 он заменит Брайана Фуллера, который отошёл от шоу из-за творческих разногласий с продюсерами.

В 2024 году владельцы франшизы «Пятница, 13-е» особенно активизировались: например, недавно они объявили о старте новой эпохи Jason Universe. Ожидается, что уже в ближайшее время серия обзаведётся множеством свежих фильмов, видеоигр и других проектов.

Что касается сериала-приквела «Хрустальное озеро», о нём пока нет совсем никакой информации.