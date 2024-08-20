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Сериал «Звёздные войны: Аколит» закрыли после первого сезона

Сериал «Звёздные войны: Аколит» закрыли после первого сезона
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По данным издания Deadline, сериал «Аколит» по «Звёздным войнам» не получит второй сезон — шоу закрыли после первого.

Премьера проекта состоялась 4 июня: в этот день вышло два эпизода. Серии собрали 4,8 млн просмотров в первый день — само шоу показало крупнейшей старт сериала на Disney+ в этом году.

Новость не совсем неожиданная. «Аколит» понравился критикам, набрав 78% свежести на Rotten Tomatoes, но разделил фанатов «Звёздных войн» на два лагеря, что отразилось на общей зрительской оценке.

«Аколит» — новый сериальный проект по вселенной «Звёздных войн» для Disney. По большей части шоу рассказывает о ситхах и их зарождении. Джедаи на практике первый раз сталкиваются с сильными противниками и пытаются принять меры для победы над ними.

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