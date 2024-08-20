Майклу Китону было жаль режиссёров «Бэтгёрл» после отмены фильма

Помните отменённый фильм «Бэтгёрл»? В нём роль Светлячка должен был исполнить Брендан Фрейзер, а на главной роли была Лесли Грейс. В недавнем интервью Майкл Китон, который хотел сыграть в ленте свою версию Бэтмена, рассказал про отмену проекта.

По словам актёра, ему жаль режиссёров «Бэтгёрл», которые вложили в ленту силы. Постановщиками картины выступили Адиль Эль Арби и Билал Фалла.

Я хотел, чтобы они добились успеха, и я думаю, что они чувствовали себя очень плохо. Из-за этого всего я тоже чувствовал себя плохо. Сейчас? Сейчас мне всё равно, но я бы хотел, чтобы фильм вышел.

«Бэтгёрл» планировался к выходу в декабре 2022 года на HBO Max. На производство ленты ушло $ 90 млн без учёта маркетинга.