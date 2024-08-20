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Мультфильм «Головоломка 2» вышел в онлайне

Мультфильм «Головоломка 2» вышел в онлайне
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Хитовый мультфильм «Головоломка 2», который вошёл в топ-10 самых кассовых фильмов за всё время, вышел в онлайне. Картину можно посмотреть на зарубежных онлайн-площадках.

С момента премьеры в кинотеатрах прошло чуть больше двух месяцев. Обычно успешные проекты крутят в кино ещё долгое время, поскольку они до сих пор стабильно приносят прибыль. Кассовые сборы «Головоломки 2» составили $ 1,6 млрд.

«Головоломка 2» продолжает сюжет мультфильма «Головоломка» и рассказывает о подростковом периоде главной героини Райли Андерсон. К Радости, Печали, Страху, Гневу и Брезгливости добавились новые эмоции: Тревожность, Зависть, Скука и Смущение. Первую часть приняли очень тепло, а вторая, кажется, понравилась аудитории ещё больше.

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