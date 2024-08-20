По франшизе «Тихоокеанский рубеж» выпустят сериал-приквел

По информации издания Variety, кинокомпания Legendary заключила сделку с продюсером Эриком Хайссерером. В ходе сотрудничества будет создан сериал, который выступит приквелом «Тихоокеанского рубежа» Гильермо дель Торо.

По словам президента Legendary Television Джейсона Клодфелтера, его компания рада сотрудничать с Эриком, чтобы развивать популярную франшизу, созданную Гильермо.

Мы очень рады начать наше партнёрство с Эриком, Chronology и Кармен с нового проекта в эпической, всемирно популярной вселенной «Тихоокеанского рубежа». Мы уверены, что их видение послужит захватывающим дополнением к любимой франшизе Legendary.

Франшиза включает в себя два полнометражных фильма, аниме-сериал от Netflix и несколько комиксов. Вторая часть ленты вышла в 2018 году.