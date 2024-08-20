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Повторный показ «Коралины в Стране Кошмаров» стал успешным и стартовал с $ 11 млн

Повторный показ «Коралины в Стране Кошмаров» стал успешным и стартовал с $ 11 млн
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Недавно в кинотеатрах США стартовал повторный прокат мультфильма «Коралина в Стране Кошмаров». Он оказался очень успешным, поскольку проект собрал уже $ 11,3 млн.

Интересно, что это почти столько же, сколько заработал мультфильм во время своего первого уикенда в 2009 году. По словам СМИ, интерес к проекту даже сейчас колоссальный.

Проект представляет собой кукольный мультипликационный фильм, снятый по детской повести Нила Геймана «Коралина». Мультфильм рассказывает про девочку по имени Коралина, которая вместе со своими родителями переезжает в другую квартиру. У её матери и отца редко находится время, чтобы пообщаться с дочерью, но девочка знакомится с соседским мальчишкой, который преподносит ей старую куклу. Она очень похожа на саму Коралину. Исследуя квартиру, девочка находит странную дверь, ведущую в параллельную реальность.

«Коралина в Стране Кошмаров» собрала тёплые отзывы от зрителей и критиков.

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