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Black Myth: Wukong обогнала Dota 2 по пиковому онлайну в Steam

Black Myth: Wukong обогнала Dota 2 по пиковому онлайну в Steam
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Несколько часов назад состоялся релиз долгожданного экшена Black Myth: Wukong. Кто бы мог подумать, что количество игроков, желающих познакомиться с игрой, невероятно огромное.

Пиковый онлайн экшена достиг 1,34 млн человек. Рекорд Cyberpunk 2077 теперь официально побит — пиковый онлайн ролевого экшена достигал 1,05 млн одновременных геймеров. Теперь Black Myth забрала у игры CD Projekt RED звание рекордсмена среди сюжетных одиночных тайтлов. Более того, проект обошёл и Dota 2.

Фото: SteamDB

Black Myth: Wukong представляет собой экшен про короля обезьян, основанный на классическом китайском романе «Путешествие на Запад».

Игра доступна на PS5 и ПК. Релиз Black Myth состоится и на Xbox, но, когда именно, пока можно только гадать. Авторы говорили о желании привести Xbox-версию экшена в порядок.

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