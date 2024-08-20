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«Он скорее вещь, чем что-то ещё»: Майкл Китон — о своём восприятии Битлджуса

«Он скорее вещь, чем что-то ещё»: Майкл Китон — о своём восприятии Битлджуса
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В свежем интервью изданию GQ Майкл Китон, исполнитель роли Битлджуса, рассказал, как воспринимает своего персонажа. Напомним, Китон вернулся к образу героя спустя 26 лет — оригинальная лента вышла в 1988 году, а премьера «Битлджуса 2» состоится 6 сентября.

По мнению Китона, Битлджуса стоит больше воспринимать как вещь. Актёр отметил, что призрака можно называть вещью, а не относить его пол к мужскому или женскому. При этом Китон подчеркнул, что он считает так не для того, чтобы быть более политкорректным.

Он вещь. Он больше вещь, чем что-то мужское или женское. И я говорю это не для того, чтобы быть политкорректным. Я просто вижу в Битлджусе нечто другое, он сущность. В нём определённо есть сильная мужская энергия, и я это люблю.

События «Битлджуса 2» развернутся спустя 36 лет, когда привидение Битлджус встречается с повзрослевшей Лидией Дитц и её непослушной дочерью Астрид. Лидию вновь сыграла Вайнона Райдер, а образ её дочери воплотила звезда «Уэнсдей» Дженна Ортега.

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