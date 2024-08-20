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В Counter-Strike 2 вышло обновление — запрет нечестных «биндов» и тест нового античита

В Counter-Strike 2 вышло обновление — запрет нечестных «биндов» и тест нового античита
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Компания Valve в ночь с 19 на 20 августа выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором начала тестировать новый античит VacNet 3.0 и запретила использование скриптов и аппаратного обеспечения, автоматизирующих игровой процесс.

Теперь на официальных серверах Valve в CS2 будут отслеживаться определённые виды автоматизации стрельбы или передвижения, например, функция Snap Tap, появившаяся у новых клавиатур от Razer. Игроки, уличённые в использовании подобных скриптов, будут автоматически исключаться из матчей.

Также разработчики объявили о начале тестирования нового античита VacNet 3.0. Пока проверка системы будет проходить лишь в некоторых матчах.

Наконец, с этого дня при успешном выполнении Jumpthrow все игроки поблизости услышат характерный звук, оповещающий о реализации комбинации.

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