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Обновлённый рейтинг команд по CS2 от HLTV на 19 августа

Team Vitality сместила NAVI с первого места в рейтинге лучших команд по Counter-Stirke 2
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Портал HLTV представил обновлённую версию рейтинга лучших команд профессиональной сцены Counter-Strike 2 после завершения топ-турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024.

На первую строчку, опередив Natus Vincere, вырвалась Team Vitality, победившая «рождённых побеждать» в гранд-финале чемпионата в Кёльне со счётом 3:1. А вот российская Team Spirit, провалившаяся на турнире, опустилась на пятое место рейтинга. Кроме этого, в топ-10 ворвалась SAW из Португалии, которая стала главной сенсацией IEM Cologne 2024.

10 лучших команд по CS2 на 19.08.2024

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Фото: HLTV

Что касается других представителей России, Virtus.pro удалось сохранить седьмое место, а BetBoom Team поменялась местами с Aurora Gaming — теперь BB находится на 22-й строчке, а «Аврора» — на 25-й.

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