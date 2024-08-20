Team Vitality сместила NAVI с первого места в рейтинге лучших команд по Counter-Stirke 2

Портал HLTV представил обновлённую версию рейтинга лучших команд профессиональной сцены Counter-Strike 2 после завершения топ-турнира Intel Extreme Masters Cologne 2024.

На первую строчку, опередив Natus Vincere, вырвалась Team Vitality, победившая «рождённых побеждать» в гранд-финале чемпионата в Кёльне со счётом 3:1. А вот российская Team Spirit, провалившаяся на турнире, опустилась на пятое место рейтинга. Кроме этого, в топ-10 ворвалась SAW из Португалии, которая стала главной сенсацией IEM Cologne 2024.

10 лучших команд по CS2 на 19.08.2024 Фото: HLTV

Что касается других представителей России, Virtus.pro удалось сохранить седьмое место, а BetBoom Team поменялась местами с Aurora Gaming — теперь BB находится на 22-й строчке, а «Аврора» — на 25-й.