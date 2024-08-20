Расписание последней недели Кубка мира по киберспорту: автосимулятор, RL, Tekken и PUBG

Уже завтра, 21 августа, стартует финальная неделя киберспортивного фестиваля Esports World Cup 2024 в Саудовской Аравии с общим призовым фондом, превышающим $ 60 млн.

Последняя игровая неделя Кубка мира по киберспорту будет посвящена таким дисциплинам, как Tekken 8, Rocket League, PUBG: Battlegrounds и Rennsport. По итогам соревнований по данным играм окончательно сформируется рейтинг лучших киберспортивных клубов по версии EWC.

Среда, 21 августа:

17:00. Tekken 8, групповая стадия;

18:00. PUBG: Battlegrounds, групповая стадия.

Четверг, 22 августа:

14:00. Rocket League, групповая стадия;

16:10. ESL R1 2024 Spring: EWC по игре Rennsport, финал чемпионата водителей;

17:00. Tekken 8, групповая стадия;

18:00. PUBG: Battlegrounds, групповая стадия.

Пятница, 23 августа:

14:00. Rocket League, групповая стадия;

16:10. ESL R1 2024 Spring: EWC по игре Rennsport, групповая стадия;

18:00. PUBG: Battlegrounds, групповая стадия;

18:00. Tekken 8, групповая стадия, плей-офф, гранд-финал.

Суббота, 24 августа:

12:30. PUBG: Battlegrounds, финалы;

14:00. Rocket League, групповая стадия и четвертьфиналы;

16:10. ESL R1 2024 Spring: EWC по игре Rennsport, группы второго шанса.

Воскресенье, 25 августа:

12:10. ESL R1 2024 Spring: EWC по игре Rennsport, гранд-финал;

12:30. PUBG: Battlegrounds, финалы;

13:30. Rocket League, полуфиналы и гранд-финал.

За российских киберспортсменов можно будет поболеть на турнирах по PUBG и Rennsport. Россияне на чемпионате по «королевской битве» представят такие команды, как Twisted Minds, Virtus.pro, BetBoom Team и Gaimin Gladiators, а в автосимуляторе можно будет поддержать «медведей».