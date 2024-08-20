В работу запущен мультсериал про Теда из «Третьего лишнего»

По данным издания Puck News, в работу запустили мультсериал про мишку Теда из фильма «Третий лишний». Шоу выпустят в онлайн-кинотеатре Peacock.

Известно, что анимационный формат даст создателям возможность реализовать ещё больше свободы в визуальных эффектах и шутках. Юмор, как и весь во франшизе, будет ориентирован в основном на взрослую аудиторию. Должны быть и шутки 18+.

Никаких сроков выхода проекта пока не называют. Помимо мультсериала, во вселенной «Третьего лишнего» существует сериал под названием «Третий лишний». Он рассказывает о детстве Джона Беннетта и его знакомстве с мишкой Тедом.

Взрослого Джона в дилогии «Третий лишний» сыграл Марк Уолберг. Роль юного Джона исполнил Макс Беркхолдер.