Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 — Aurora вместе с 9Pandas

Турнирный оператор FISSURE анонсировал распределение команд по группам в первом этапе чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках групповой стадии восемь участников, разделённых на две группы, поборются за четыре слота в плей-офф соревнования, где лучшие команды первого этапа встретятся с таким коллективами, как Team Spirit, Virtus.pro, HEROIC и MOUZ.

Участники групповой стадии BB Dacha Belgrade #2 по CS2

Группа A:

Team Falcons (Дания);

9z Team (Южная Америка);

paiN Gaming (Бразилия);

BetBoom Team (Россия).

Группа B:

Eternal Fire (Турция);

Aurora Gaming (Россия) ;

; 9Pandas (Россия) ;

; FURIA Esports (Бразилия).

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.