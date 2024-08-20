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Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 — Aurora вместе с 9Pandas

Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 — Aurora вместе с 9Pandas
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Турнирный оператор FISSURE анонсировал распределение команд по группам в первом этапе чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.

В рамках групповой стадии восемь участников, разделённых на две группы, поборются за четыре слота в плей-офф соревнования, где лучшие команды первого этапа встретятся с таким коллективами, как Team Spirit, Virtus.pro, HEROIC и MOUZ.

Участники групповой стадии BB Dacha Belgrade #2 по CS2

Группа A:

  • Team Falcons (Дания);
  • 9z Team (Южная Америка);
  • paiN Gaming (Бразилия);
  • BetBoom Team (Россия).

Группа B:

  • Eternal Fire (Турция);
  • Aurora Gaming (Россия);
  • 9Pandas (Россия);
  • FURIA Esports (Бразилия).

Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.

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