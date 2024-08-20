Стали известны группы BB Dacha Belgrade 2024 #2 по CS2 — Aurora вместе с 9Pandas

Турнирный оператор FISSURE анонсировал распределение команд по группам в первом этапе чемпионата BetBoom Dacha Belgrade 2024 #2 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 500 тыс.
В рамках групповой стадии восемь участников, разделённых на две группы, поборются за четыре слота в плей-офф соревнования, где лучшие команды первого этапа встретятся с таким коллективами, как Team Spirit, Virtus.pro, HEROIC и MOUZ.
Участники групповой стадии BB Dacha Belgrade #2 по CS2
Группа A:
- Team Falcons (Дания);
- 9z Team (Южная Америка);
- paiN Gaming (Бразилия);
- BetBoom Team (Россия).
Группа B:
- Eternal Fire (Турция);
- Aurora Gaming (Россия);
- 9Pandas (Россия);
- FURIA Esports (Бразилия).
Топ-турнир BB Dacha Belgrade 2024 по CS2 пройдёт в LAN-формате в период с 24 августа по 1 сентября в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 12 команд разыграют призовой фонд в размере $ 500 тыс.