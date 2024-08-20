Звезду «Бешеных псов» Майкла Мэдсена арестовали из-за бытового насилия

По данным издания Variety, звезду фильмов «Убить Билла» и «Бешеные псы» Майкла Мэдсена арестовали в Малибу в субботу утром. Его обвинили в бытовом насилии после ссоры с женой ДеАнной Мэдсен.

После того как актёр провёл какое-то время в участке, его выпустили под залог в $ 20 тыс.

Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих.

Несмотря на известность актёра, в последние годы у него возникали проблемы с законом и финансовые трудности, что, возможно, негативно сказалось на его отношениях с супругой.

За свою карьеру Мэдсен также сыграл в картине «Омерзительная восьмёрка» — её тоже снял Квентин Тарантино, как и «Убить Билла» и «Бешеных псов».