Звезду «Бешеных псов» Майкла Мэдсена арестовали из-за бытового насилия
По данным издания Variety, звезду фильмов «Убить Билла» и «Бешеные псы» Майкла Мэдсена арестовали в Малибу в субботу утром. Его обвинили в бытовом насилии после ссоры с женой ДеАнной Мэдсен.
После того как актёр провёл какое-то время в участке, его выпустили под залог в $ 20 тыс.
Это были разногласия между Майклом и его женой, которые, мы надеемся, разрешатся положительно для них обоих.
Несмотря на известность актёра, в последние годы у него возникали проблемы с законом и финансовые трудности, что, возможно, негативно сказалось на его отношениях с супругой.
За свою карьеру Мэдсен также сыграл в картине «Омерзительная восьмёрка» — её тоже снял Квентин Тарантино, как и «Убить Билла» и «Бешеных псов».
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