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Анджей Сапковский закончил писать нового «Ведьмака» — книга посвящена Геральту

Анджей Сапковский закончил писать нового «Ведьмака» — книга посвящена Геральту
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Писатель Анджей Сапковский подтвердил, что завершил написание новой книжной части «Ведьмака». На её написание ушло примерно два года.

По словам Сапковского, произведение посвящено Геральту из Ривии, любимцу фанатов «Ведьмака». Другими деталями маэстро делиться не стал. Последняя часть романа, «Сезон гроз», вышла в 2013 году. С момента её выхода прошло уже 11 лет. В отличие

В продаже новая книга появится уже в этом году, но только в Польше. В остальном мире произведение выпустят в 2025 году. Ранее Сапковский говорил, что планирует сделать приквел или другое ответвление, но продолжать историю писатель не хотел.

В разработке также находится новая игровая часть «Ведьмака», в которой главным героем уже станет не Геральт.

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