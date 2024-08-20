«Это шутка же про запрет jumpthrow, да?» Сообщество CS2 — об обновлении игры

В ночь с 19 на 20 августа Valve выпустила обновление для Counter-Strike 2, в котором запретила использование многих биндов и функций, упрощающих игровой процесс. Киберспортивное сообщество по-разному отреагировало на такое решение разработчиков.

Больше всего вопросов у про-игроков вызвал запрет на runthrow и jumpthrow — бросок гранаты на дальние расстояния при помощи разбега или прыжка, который выполнялся благодаря специальному бинду. Вот так на это изменение отреагировал снайпер G2 Esports Илья m0NESY Осипов:

Это шутка же про запрет jumpthrow, да?

Новые ограничения не оценил игрок Team Spirit Данил Donk Крышковец:

Минус «вайб». Надеюсь, что про запрет на jumpthrow и runthrow передумают, потому что без них некоторыми гранатами невозможно попадать стабильно. Либо же я «нуб».

К недовольным присоединился и Александр s1mple Костылев:

Valve запретила jumpthrow? Они решили уничтожить составляющую первой стадии этой игры. Дураки решили поиздеваться над нами.

А вот капитан BetBoom Team Владислав Nafany Горшков, наоборот, обрадовался тому, что Valve уделяет внимание игре:

Грамотнее было бы запретить «Snap Tap» за день до закрытых квалификаций. Но вообще из плюсов: как будто Valve, оказывается, не наплевать на игру.

С позитивным настроем к обновлению CS2 отнёсся и Абдул Degster Гасанов из HEROIC:

Кайфовое обновление. История с «runthrow» будет самой непонятной в ближайшее время, особенно те гранаты, что кидались с «респы». Пока непонятно, насколько они будут стабильными. Jumpthrow вроде норм.