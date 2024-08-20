Disney не будет использовать право на суд в свою пользу в деле об умершей женщине

Несколько дней назад прогремела история, связанная с мужчиной, жена которого умерла после посещения ресторана Disney Springs. Случилось всё так: женщина заказала себе гребешки, луковые кольца, брокколи и кукурузные оладьи. При этом супруга мужчины предупреждала, что у неё аллергия на орехи и молочные продукты.

После того как пара покинула заведение, женщина стала задыхаться. Её доставили в больницу, но, к сожалению, она умерла. Из-за такой халатности сотрудников мужчина подал в суд на Disney, однако компания не считает этот иск действительным, поскольку мужчина подписан на сервис Disney+. В нём говорится, что любые споры с компанией клиенты должны решать лишь в порядке арбитражного суда (в частном порядке). Почему именно так? Потому что в таком порядке суд чаще всего встаёт на сторону компании.

Но случилось неожиданное: Disney отказалась от своего права на арбитражный суд, отдав предпочтение обычному заседанию. В нём с наибольшей вероятностью победу одержит мужчина.

В Disney мы стремимся ставить гуманность превыше всех остальных соображений.

Это заявление повеселило многих пользователей. Люди считают, что компания пошла на такой шаг не из-за высших побуждений, а из-за многочисленного хейта в её сторону.