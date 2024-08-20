Вышел тизер сериала «Преступление и наказание» по роману Достоевского — премьера осенью

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» представил дебютный тизер сериала «Преступление и наказание». Премьера шоу состоится уже этой осенью, точная дата выхода станет известна позже.

Видео доступно на YouTube-канале Кинопоиск Премьеры. Права на видео принадлежат «Кинопоиску».

«Преступление и наказание» адаптирует одноимённый роман Фёдора Достоевского на современный лад и расскажет историю студента Родиона Раскольникова, который решается на убийство процентщицы Алёны Ивановны, однако всё идёт не по его плану.

Главного героя сыграл Иван Янковский («Огонь»), а его друга Разумихина — Тихон Жизневский («Майор Гром: Чумной Доктор»). В актёрский состав также вошли Любовь Аксёнова («Без меня»), Алёна Михайлова («Люби их всех») и Юлия Снигирь («Казнь»). Режиссёром проекта выступил Владимир Мирзоев, ранее снявший «Топи».