Bloomberg: Apple начнёт производить Pro-модели iPhone в Индии

По информации издания Bloomberg, Apple планирует начать производство iPhone 16 Pro в Индии. Если так окажется в действительности, гаджет станет первым в серии Pro, произведённым за пределами Китая.

Тайваньская Foxconn Technology приступит к производству iPhone 16 Pro и 16 Pro Max на своих заводах в Индии через несколько недель после их официального запуска. Компания якобы начнёт обучение сотрудников для более эффективного производства смартфонов Apple.

Шаги по началу сборки новых iPhone в Индии станут серьёзным шагом в контексте продвижения Apple в этой стране, которое началось ещё в 2021 году. В общем и целом влияние Индии на Apple и её продукцию с каждым годом становится всё больше и больше.