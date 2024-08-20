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Вышел новый трейлер сериала «Фарма» — дату премьеры ещё не называют

Вышел новый трейлер сериала «Фарма» — дату премьеры ещё не называют
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Онлайн-кинотеатр PREMIER выпустил свежий трейлер сериала «Фарма». В нём показали новые кадры, которых не было ранее, а также главных героев, включая Антона, персонажа Марка Эйдельштейна.

Сериал «Фарма» рассказывает историю Антона, который страдает от прогрессирующего ослабления мышц, приводящего к летальному исходу. Герою жизненно необходимо редкое и дорогое лекарство, которое он никак не может получить из-за бюрократических препятствий. Брат юноши Михаил не собирается сдаваться и обустраивает собственную лабораторию, чтобы изготавливать средство для лечения родственника.

Видео доступно на YouTube-канале Онлайн кинотеатр PREMIER. Права на видео принадлежат PREMIER.

Изначально шоу ожидалось 23 мая, но потом его перенесли на неопределённый срок. Новую дату не назвали и в свежем трейлере, но премьеру обещают «скоро».

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