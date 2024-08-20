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В России снимут спортивную драму «Шахматы» с Анастасией Красовской

В России снимут спортивную драму «Шахматы» с Анастасией Красовской
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Кинокомпания «Вселенная кино» объявила о старте работы над спортивной драмой «Шахматы». Релиз сериала запланирован на 2025 год, масштабные съёмки пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и в Китае.

Шоу расскажет историю юной шахматистки Миры, которая мечтает стать чемпионкой мира, однако на первом же чемпионате её дисквалифицирует за нечестную игру её кумир – гроссмейстер Гаров. Мира узнает от матери, что причина её дисквалификации кроется куда глубже, чем кажется: Гаров – её биологический отец, который не хочет иметь с ней ничего общего. Непризнанная дочь известнейшего гроссмейстера вступает в борьбу за звание чемпионки мира, чтобы отстоять свою честь как спортсменки и как дочери.

Главные роли в проекте сыграют Анастасия Красовская («Слово пацана. Кровь на асфальте»), Равшана Куркова («Я делаю шаг»), Юрий Чурсин («Хоккейные папы») и другие актёры. Режиссером сериала выступит Мария Агранович («Убить Риту»).

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