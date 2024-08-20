«Я бы их дописал»: Джордж Мартин рассказал, что бы он изменил в своих книгах

В начале августа Джордж Мартин стал почётным гостем Оксфордского университета. Создатель цикла «Песнь льда и пламени», а также один из сценаристов сериалов «Игры престолов» и «Дома дракона» рассказал о своём творчестве и ответил на вопросы молодой аудитории.

Примерно в середине выступления автору задали популярный вопрос: что бы он изменил в своих книгах, если бы у него была такая возможность? Сперва Мартин замялся, после чего заявил, что знает ответ — он бы начал их дописывать.

Даже не знаю, я бы многое поменял в своих книгах. Но если я бы мог изменить только одну вещь, то я бы их дописал.

Таким образом, Мартин отшутился о процессе производства «Ветров зимы», шестой книги в цикле «Песнь льда и пламени». Писатель начал работать над ней в 2010 году, однако спустя 14 лет у романа пока нет даже приблизительной даты выхода.