Звезда «Пацанов» Клаудия Думит сыграет в фильме SOULM8TE по вселенной «М3ГАН»

Как сообщает издание Deadline, австралийская актриса Клаудия Думит нашла новую крупную роль. Звезда «Пацанов» сыграет одну из главных ролей в фильме SOULM8TE, проекте по фантастической вселенной «М3ГАН». У ленты пока нет даты релиза.

Детали персонажа Думит не раскрываются, однако источники сообщают, что девушка сыграет важную для сюжета ленты роль. Вместе с ней в фильме также снимутся Лили Салливан («Джунгли») и Дэвид Рисдаль («Оппенгеймер»).

SOULM8TE расскажет, как мужчина приобретает андроида с искусственным интеллектом, чтобы помочь самому себе справиться с потерей жены. Пытаясь создать разумного партнёра, молодой человек непреднамеренно превращает безобидного любовного робота в смертельную вторую половинку.