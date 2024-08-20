Премьера фильма «Моди» от Джонни Деппа состоится на кинофестивале в сентябре

Организаторы кинофестиваля в Сан-Себастьяне объявили, что новый фильм «Моди» Джонни Деппа покажут в течение ивента. Это будет мировая премьера ленты одного из самых популярных голливудских актёров, который во второй раз в своей жизни выступил режиссёром.

«Моди» расскажет о 72 часах из жизни итальянского художника Амедео Модильяни во времена разрушенного войной Парижа в период Первой мировой войны. Скрываясь от полиции, художник отвергает желание своих коллег из богемы завершить карьеру и покинуть город. Однажды Модильяни сталкивается с коллекционером, который может изменить его жизнь.

Главную роль в картине исполнил Риккардо Скамарчо, известный по «Джону Уику 2» и «Призракам в Венеции». В ленте также снялся оскароносный Аль Пачино («Запах женщины»), а оператором выступил Никола Пекорини («Страх и ненависть в Лас-Вегасе»).

Кинофестиваль в Сан-Себастьяне — 2024 пройдёт с 20 по 28 сентября.