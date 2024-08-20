Джеймс Ганн объяснил, почему на создание спецэффектов к фильму «Супермен» уйдёт целый год

31 июля завершились съёмки фильма «Супермен» — лента выступит перезапуском киновселенной DC. В отличие от многих современных блокбастеров, на создание спецэффектов для картины уйдёт целый год — это куда больший срок, чем у конкурентов из Marvel.

Как объяснил глава киновселенной DC и одновременно режиссёр ленты Джеймс Ганн, он изначально планировал дать VFX-специалистам достаточно времени для создания качественных спецэффектов. Постановщик напомнил, что очень уважает коллег по визуальным эффектам, поэтому всегда стремится предоставить им как можно больше возможностей выполнить свою работу качественно.

Я всегда давал своим коллегам-художникам по визуальным эффектам время, чтобы они выполняли свою работу должным образом, и проявлял к ним уважение, которое они заслуживают. И качество визуальных эффектов в моих фильмах одинаково высокое из-за этого (а также потому, что мои друзья из Weta, Framestore, ILM и других студий потрясающе талантливы).

Премьера фильма «Супермен» состоится 11 июля 2025 года. Роль Человека из стали досталась Дэвиду Коренсвету, а образ Лоис Лейн воплотила Рэйчел Броснахэн.