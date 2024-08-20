Представлена настольная игра по карточному режиму из Genshin Impact

Карточная игра «Священный призыв семерых» из Genshin Impact получит физическое издание — его представили на фестивале Genshin FES в Китае.

Дата релиза игры пока неизвестна, зато уже сейчас можно ознакомиться с внешним видом карточек и дайсов (аналогов кубика). Фотографии появились в соцсетях.

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Фото: HoYoverse

Священный призыв семерых — карточный режим внутри Genshin Impact, в котором можно сразиться с персонажами из игры и другими геймерами в онлайн-формате. По ККИ также проводят киберспортивные турниры.

Геймплейно режим напоминает Hearthstone, но вместо обычных очков используются элементальные: на поле три персонажа, которые могут использовать способности только нужной стихии, если на дайсах выпали нужные очки.