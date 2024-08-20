Black Myth: Wukong обогнала Palworld по пиковому онлайну в Steam — более 2,1 млн человек

Китайская экшен-игра Black Myth: Wukong продолжает набирать популярность. Сейчас проект от студии Game Science запущен у 2 111 104 человек только в Steam.

Таким образом, Black Myth обошла по пиковому онлайну Palworld и вышла на второе место по этому показателю в истории площадки. У «Вуконга» остался только один конкурент — «королевская битва» PUBG на пике популярности привлекла более 3,2 млн геймеров.

Фото: SteamDB

Black Myth: Wukong представляет собой экшен про короля обезьян, основанный на китайской истории и мифологии. Игра вышла 20 августа на PlayStation 5 и ПК, а также появится на Xbox — но когда именно, пока можно только гадать. Авторы говорили о желании сначала привести Xbox-версию экшена в порядок.