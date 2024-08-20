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Промокоды Genshin Impact в августе 2024 года — три новых кода перед выходом 5.0

Три новых промокода на бесплатные бонусы в Genshin Impact перед релизом Натлана
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Разработчики Genshin Impact опубликовали ещё три новых промокода перед релизом большого обновления 5.0 с новым регионом Натланом.

В этот раз авторы игры обошлись без примогемов, но раздают другие бесплатные награды — ресурсы для прокачки, которые точно пригодятся в приключениях.

  • 5SKXWYSCPEVR — пять книг опыта героя;
  • 5A2WEGTVPXFV — 10 волшебной руды усиления;
  • TTKEXYBCNWFH — 30 тыс. моры и три блюда «Расти гора».

Активировать промокоды можно в разделе «Настройки» внутри игры или на сайте разработчиков по этой ссылке.

К релизу версии 5.0 и четвёртой годовщине игры разработчики подготовили ряд специальных наград: среди них стандартный пятизвёздочный персонаж бесплатно, новый герой Качина, 10 «круток» для ивентового баннера и увеличенные награды за прохождение нового контента.

Патч 5.0 для Genshin Impact выйдет 28 августа. Все подробности о нововведениях и наградах можно узнать в нашем отдельном материале.

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