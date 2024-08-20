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Автор Baldur's Gate 3 призвал ждать новых хитов из Китая на фоне успеха Black Myth: Wukong

Автор Baldur's Gate 3 призвал ждать новых хитов из Китая на фоне успеха Black Myth: Wukong
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Директор издательского направления студии Larian Майкл Доуз оценил грандиозный успех китайского экшена Black Myth: Wukong и призвал обратить внимание на новые игры из Поднебесной.

Одной из причин успеха «Вуконга» автор Baldur's Gate 3 назвал то, что разработчикам не нужно ориентироваться на западные стандарты, как студиям из Европы и США.

Это увлекательный опыт — хотя у них есть свои ограничения, они не обременены западными ценностями. Я имею в виду использование нейросетей при разработке, данные, пиар и так далее. Они могут делать всё, что хотят, чтобы конкурировать, и мы увидим резкий контраст между Западом и Китаем.

Доуз заметил, что авторам Black Myth не приходится опасаться осуждения западной прессы, и предположил, что в ближайшее время мы увидим ещё больше хитов из Поднебесной.

На самом деле это только начало для крупных игр, разработанных в Китае. Вероятно, в ближайшее время мы увидим много новых релизов с онлайном по 2–3 млн человек в Steam.

В первый же день после выхода онлайн Black Myth: Wukong превысил 2,1 млн человек — это второй результат в истории Steam. При этом стоит отметить, что бо́льшую часть аудитории составляют геймеры из Китая.

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