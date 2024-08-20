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Новые бесплатные игры в подписке Xbox Game Pass

Бета Call of Duty: Black Ops 6 и ещё 3 игры скоро станут бесплатно доступны в Game Pass
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Игровое подразделение Microsoft представило очередное обновление библиотеки Xbox Game Pass. Главной новостью стало то, что 30 августа все подписчики бесплатно получат доступ к бета-версии шутера Call of Duty: Black Ops 6.

Помимо этого, в подписке совсем скоро будут доступны ролевой экшен Atlas Fallen и 2D-крафтер Core Keeper. В день релиза в Game Pass также появится Star Trucker — игра про дальнобойщиков в космосе.

Какие игры добавят в Game Pass в ближайшие две недели

  • Atlas Fallen (ПК и Xbox Series) — 22 августа;
  • Core Keeper (ПК и Xbox Series) — 27 августа;
  • ранний доступ беты Black Ops 6 (ПК и Xbox) — 30 августа;
  • Star Trucker (ПК и Xbox) — 3 сентября.

Фото: Xbox

При этом 31 августа подписчики лишатся бесплатного доступа к трём играм — Atomic Heart, Guilty Gear -Strive- и NBA 2K24.

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