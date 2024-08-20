Вышел трейлер российской комедии «Маме снова 17» про перемещение в своё будущее

Онлайн-кинотеатр START представил трейлер своего фильма «Маме снова 17». Ленту можно будет посмотреть в кинотеатрах России с 19 сентября.

В центре сюжета — история 17-летней девушки, которая в результате загадочных обстоятельств переносится из 2005 в 2024 год в теле самой себя. Новая роль 36-летней директрисы оказывается очень сложной для подростка-бунтарки, потому героиня мечтает вернуться к беззаботной юности.

Видео доступно на YouTube-канале START. Права на видео принадлежат START.

Главную роль исполнила Светлана Ходченкова. Также в «Маме снова 17» сыграли Константин Крюков («9 рота», «Хоккейные папы»), Сергей Жарков («Без правил», «Ржев»), Олег Савостюк («Снегирь», «Игры) и другие. Режиссёром фильма выступает Анна Курбатова.