Триллер «Присутствие» от режиссёра «11 друзей Оушена» выйдет в России 13 марта 2025 года

Компания «Парадиз» представила русскоязычный тизер фильма «Присутствие» с новой датой выхода — лента появится в отечественных кинотеатрах 13 марта 2025 года.

Это новый фильм от опытного режиссёра Стивена Содерберга. Он наиболее известен по работе над серией «Одиннадцать друзей Оушена», а также над такими картинами, как «Секс, ложь и видео» и «Траффик».

Видео доступно на YouTube-канале «Парадиз». Права на видео принадлежат Neon.

Сюжет рассказывает о семейной паре с двумя детьми. После переезда в новый дом они ощущают, что столкнулись со сверхъестественными силами.

Премьера «Присутствия» состоялась ещё в январе 2024 года на кинофестивале «Сандэнс» и получила неплохие отзывы, но широкий прокат решили перенести — теперь фильм выйдет только в следующем году.