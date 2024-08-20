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Комедия «Тур с Иванушками» возглавила чарты четырёх онлайн-кинотеатров

Комедия «Тур с Иванушками» возглавила чарты четырёх онлайн-кинотеатров
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Российская комедия «Тур с Иванушками» показала успешный старт в нескольких онлайн-кинотеатрах после цифрового релиза.

Так, лента возглавила топ самых популярных фильмов на Okko и вышла на первое место по просмотрам в августе среди пользователей Wink. Также комедия вошла в топ-3 по итогам первой недели на KION и «Иви».

«Тур с Иванушками» рассказывает о приключениях трёх подруг, которые отправились на машине по югу России, чтобы отвлечься от проблем взрослой жизни и осуществить детскую мечту – встретиться с группой «Иванушки International». В самом начале зрители отправляются в небольшое путешествие в 1996 год, а затем действия переносятся в наше время.

Комедия доступна на популярных стриминговых сервисах России с 6 августа.

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