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«Мы уже сказали всё, что хотели»: режиссёр рассказал, почему не стоит ждать «Джокера 3»

«Мы уже сказали всё, что хотели»: режиссёр рассказал, почему не стоит ждать «Джокера 3»
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Режиссёр двух фильмов о Джокере Тодд Филлипс перед релизом сиквела рассказал, почему фанатам не стоит надеяться на съёмки третьей части.

В свежем интервью постановщик «Мальчишника в Вегасе» и сериала «Области тьмы» признал, что хочет закончить свой опыт работы над фильмами по комиксам. Он также отметил, что его команда уже рассказала об этой вселенной всё, что хотела.

Было весело создавать это в рамках двух фильмов. Но я думаю, что мы уже сказали всё, что хотели сказать об этом мире.

Таким образом, «Джокер 3» вряд ли увидит свет — если только продюсеры Marvel не решат передать проект другому режиссёру или же сам Филлипс изменит свою позицию в будущем.

Премьера «Джокера 2» Тодда Филлипса состоится на Венецианском фестивале в конце месяца, а в кино фильм начнут показывать 4 октября.

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