Сервис «Агент Mail.ru» закрылся спустя 20 лет работы

Интернет-сервис для мгновенного обмена сообщениями «Агент Mail.ru» прекратил свою работу — в пресс-службе VK отметили, что планируют сосредоточиться на своих новых проектах.

Сейчас при открытии страницы «Агента» возникает сообщение с предложением перейти на VK Мессенджер и VK WorkSpace (сервис для корпоративных клиентов).

Фото: Mail.ru

«Агент Mail.ru» был представлен в 2004 году и стал одним из первых российских мессенджеров. В конце «нулевых» и начале 2010-х годов сервис удерживался в топе по популярности — только в России им пользовались более 10 млн человек.

Ранее, в мае этого года VK приняла аналогичное решение по другому культовому мессенджеру — ICQ. Пользователям предложили перейти в социальную сеть «ВКонтакте».