«Больше, чем красный флаг»: девушки назвали видеоигры самым отталкивающим хобби у мужчин

Американский политический автор и ведущая подкастов Лиз Виллер опубликовала в своих соцсетях список наиболее неприятных мужских хобби по версии женщин.
Главным «красным флагом» при общении с парнем стали видеоигры (90 баллов из 100) — они опередили в топе коллекционирование статуэток, магические фокусы, троллинг в Сети и ставки.
За пределами топ-5 самых отталкивающих мужских хобби девушки расположили сборку моделей поездов, набивку чучел, коллекционирование комиксов и наблюдение за птицами.
Фото: LIz Wheeler
Сама Виллер добавила, что полностью согласна с результатами исследования.
Это правда на 100%. Мужчины, играющие в видеоигры — пик непривлекательности. Это больше, чем красный флаг. Странно, что многие парни этого не понимают.
Позже Лиз добавила, что это не касается парней, которые «время от времени играют в «Тетрис», «Пак-ман» или какую-нибудь другую аркаду».