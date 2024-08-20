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«Больше, чем красный флаг»: девушки назвали видеоигры самым отталкивающим хобби у мужчин

Американский политический автор и ведущая подкастов Лиз Виллер опубликовала в своих соцсетях список наиболее неприятных мужских хобби по версии женщин.

Главным «красным флагом» при общении с парнем стали видеоигры (90 баллов из 100) — они опередили в топе коллекционирование статуэток, магические фокусы, троллинг в Сети и ставки.

За пределами топ-5 самых отталкивающих мужских хобби девушки расположили сборку моделей поездов, набивку чучел, коллекционирование комиксов и наблюдение за птицами.

Фото: LIz Wheeler

Сама Виллер добавила, что полностью согласна с результатами исследования.

Это правда на 100%. Мужчины, играющие в видеоигры — пик непривлекательности. Это больше, чем красный флаг. Странно, что многие парни этого не понимают.

Позже Лиз добавила, что это не касается парней, которые «время от времени играют в «Тетрис», «Пак-ман» или какую-нибудь другую аркаду».